Museli jsme jít ven a probrat se! hlásil po rozpačitém úvodu na MČR nejlepší plejer eSuby

Vstup do brněnského MČR vůbec nebyl podle jejich představ. Ve středečním duelu proti outsiderovi skupiny A Glore se eSuba na první mapě vůbec nemohla dostat do zápasu a na Infernu padla 8:16. „Podcenili jsme je, mysleli jsme si, že vyhrajeme 2:0 a bude to easy. Museli jsme se probudit trochu do reality,“ hlásil po lehce nervózním vítezství 2:1 nejlepší střelec modré krve Dominik „blogg1s“ Janita.

Foto: eSuba.eu Plejer CS:GO z týmu eSuba Dominik "blogg1s" Janita na archivní fotografii.Foto : eSuba.eu

Článek „Museli jsme jít ven a jako tým se pobavit o tom, co děláme špatně. Chtělo to taky motivovat Saviho (Lukáš „sAvana" Lintner), na první mapě mu to vůbec nešlo, museli jsme ho probrat," poodkryl Janita místo v sestavě, kde v úvodním dějství eSuba nejvíce krvácela. Hráči Glore na oblíbeném infernu předváděli parádní hru, jenže pak se začalo ukazovat, že na dalších mapách už to taková krasojízda nebude. To eSuba naopak do druhého dějství vlétla jako politá živou vodou. Esport Úvodní den MČR v CS:GO ovládli hráči eSuby a Dynama Eclot „Savi potom byl rakeťák a ukázal všem, že je jeden z nejlepších hráčů tady na scéně," pochválil Janita svého parťáka, který nakonec zaznamenal 48 killů. Po výhře 2:1 to pro eSubu vypadá po prvním dnu dobře. V pátek ji čeká souboj proti Dynamu Eclot o přímý postup do semifinále. „Chceme vyhrát celé mistrovství. Vyšlo nám to na slovenském šampionátu, tak proč ne tady. Sinners tam sice nebyli, ale všichni ví, že teď nejsou úplně v nejlepší formě," prozradil dvaadvacetiletý plejer eSuby.

