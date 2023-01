S bývalými parťáky Šmicer online nepaří. V esportovém turnaji vyhrál

Vladimír Šmicer se na turnaji dobře bavil a kromě jiného se rozpovídal o tom, jaký má názor na současný trend okolo esportu. "Je to přirozený vývoj. Esport nebo gaming je prostě trend současné doby. Můžete se v něm porovnávat a soutěžit s kýmkoliv na světě, to je něco neuvěřitelného. Když chcete hrát zápas, musíte tam doletět, odehrát to. Tady člověk může hrát odkudkoli a může říct, že je nejlepší hrát ve Fifě. Já si myslím, že je to prostě o životě nové generace, která vyrůstá na internetu," řekl Šmicer.