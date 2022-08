Zemětřesení v eSubě. Po snajprovi se s týmem loučí i kapitán

Jako pátý hráč se u zápasu proti Beyond Possible objevuje Lukáš „luko" Hrabčík. Ten by se v případě přestupu vrátil do eSuby po půl roce. Teprve před měsícem přestoupil z Cryptovy do Dark Tigers, kde jej ale už nahradil Jan „pandi7o" Holák. Luko vloni zastával roli IGL, takže by to pro něj nebyl krok do neznáma.