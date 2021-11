Česko - Polsko 6:2 České florbalistky vyhrály i ve druhém duelu na MS

České florbalistky zvítězily ve druhém vystoupení na mistrovství světa ve švédské Uppsale nad Polskem 6:2 a zajistily si první místo v základní skupině A i postup do čtvrtfinále. V úterý čeká tým kouče Saschy Rhynera od 13:00 duel s Lotyšskem. Do play off vstoupí v pátek od 16:00 s vítězem duelu předkola mezi Německem a Dánskem.

Foto: Martin Flousek/Český florbal, ČTK České hráčky se radují z gólu, ilustrační foto. Foto : Martin Flousek/Český florbal, ČTK

Článek Polky, které prohrály dosavadních všech osm vzájemných zápasů, dokázaly v úvodu odolávat tlaku favoritek. První velkou šanci měla až v 8. minutě Magdaléna Plášková, ale brankářka Karina Trojanová zasáhla. Potom minula Karolína Suchá a až v čase 11:57 se Češky poprvé radovaly. Bezprostředně tomu předcházela největší možnost Polek, kdy Hanna Samsonová zblízka nezamířila přesně. Z protiútoku našla Eliška Chudá Michaelu Kubečkovou, která už měla přesnou mušku a ve svém sedmém duelu na MS oslavila premiérový gól. Hned za 21 sekund zvýšila kapitánka Eliška Krupnová, jež bekhendem šikovně přelobovala Trojanovou a ve 32. duelu na světový šampionátech vstřelila svou jubilejní 20. branku. Florbal Sladké vítězství, užívala si brankářka Christianová výhru nad Švýcarskem Polky ale nadále pozorně bránily a nedovolily Rhynerovu týmu odskočit do většího rozdíly. Samy také hrozily, šanci Patrycja Hliwaové ještě v brance na MS debutující Lenka Remešová kryla, ale ve 29. minutě už ji překonala Zuzanna Krzywaková. Bývalá hráčka Vítkovic navíc v čase 34:27 při vyloučení Kamily Paloncyová také vyrovnala. Rhynerovu výběru vrátila vedení 54 sekund před druhou přestávkou po ideální přihrávce Martiny Řepkové Michaele Mlejnková. Po 128 sekundách závěrečné části zvýšila Plášková na 4:2 a ve 47. minutě přidala další pojistku Denisa Kotzurová. Minutu a půl před koncem ještě dovršila výsledek ve vlastním oslabení druhou brankou v utkání Mlejnková. https://www.facebook.com/ceskyflorbal/posts/4579410528774814 Švýcarky porazily Lotyšsko vysoko 13:0 a po sobotní porážce s českou reprezentací 2:5 si obhájkyně stříbra připsaly první body ve skupině A. Pěti body za dva góly a tři asistence se na tom podílela Corin Rüttimanová, která jako první hráčka v historii dosáhla na hranici 50 branek na světových šampionátech. Devětadvacetiletá Rüttimanová, která startuje na sedmém MS, má na kontě z 38 zápasů 75 bodů za 50 tref a 25 asistencí. Druhá mezi střelkyněmi je v historickém pořadí Dánka Cecilia Di Nardová, jež dala v 36 duelech 48 branek. Rüttimanová dnes předstihla na třetí pozici historického pořadí produktivity Švédku Emelii Lindströmovou, která ve 24 duelech zaznamenala 73 bodů (37+36). Tu na tomto šampionátu už předčila její krajanka Emelie Wibronová se 76 body (44+32) z 32 utkání. Rekordmankou je další Švédka Anna Wijková s 88 body (23+65) z 36 duelů. Slovenské florbalistky porazily Německo 6:0 a obsadily ve skupině B třetí místo. Ve středečním předkole play off se svěřenkyně českého trenéra Michala Jedličky utkají s druhým týmem ze skupiny C, kde hrají USA, Dánsko, Thajsko a Itálie. Slovenky v úvodních zápasech prohrály se Švédskem 3:22 a s Finskem 2:7 a stejně jako Německo sehrály třetí zápas ve třech dnech. "Proti Švédkám a Finkám jsme byli každou tu třetinu horší a dnes to bylo taky. Musíme udržet šedesát minut naši hru a energii. Budeme se o to snažit v dalších zápasech," řekl Jedlička. Mistrovství světa florbalistek v Uppsale (Švédsko): Skupina A: ČR - Polsko 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) Branky a nahrávky: 12. Kubečková (Chudá), 13. Krupnová (Ratajová), 40. Mlejnková (Řepková), 43. Plášková (Trojánková), 47. Kotzurová (Plášková), 59. Mlejnková (Řepková) - 29. Z. Krzywaková (J. Krzywaková), 35. Z. Krzywaková (Helmanová). Rozhodčí: Andersson, Eliasson (oba Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 105. Sestava ČR: Remešová - Beránková, Jiráková, Koníčková, Šupáková, Havlíčková, Keprtová, Paloncyová - Ratajová, Krupnová, Plášková - Mlejnková, Suchá, Řepková - Chudá, Kubečková, Kotzurová - Trojánková. Trenéři: Sascha Rhyner a Jakub Robenek. Švýcarsko - Lotyšsko 13:0 (4:0, 3:0, 6:0) Branky: 50., 53. a 57. Martiová, 3. z tr. střílení a 43. Rüttimannová, 9. a 28. Wikiová, 15. Gredigová, 19. Spichigerová, 31. Hanimannová, 36. Suterová, 42. Gerigová, 42. Wyssová. 1. ČR 2 2 0 0 11:4 4 2. Švýcarsko 2 1 0 1 15:5 2 3. Polsko 2 1 0 1 8:10 2 4. Lotyšsko 2 0 0 2 4:19 0 Skupina B: Slovensko - Německo 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) Branky: 2. Grossová, 16. Pudišová, 20. M. Šponiarová, 25. Chupéková, 26. P. Hudáková, 26. Červená. 1. Švédsko 2 2 0 0 42:3 4 2. Finsko 2 2 0 0 22:2 4 3. Slovensko 3 1 0 2 11:29 2 4. Německo 3 0 0 3 0:41 0 Skupina C: USA - Itálie 16:0 (7:0, 4:0, 5:0), Dánsko - Thajsko 9:1 (3:1, 3:0, 3:0). 1. Dánsko 2 2 0 0 18:7 č 2. USA 2 1 0 1 22:9 2 3. Thajsko 2 1 0 1 6:11 2 4. Itálie 2 0 0 2 2:21 0 Skupina D: Norsko - Singapur 4:2 (1:0, 0:0, 3:2). 1. Norsko 3 3 0 0 22:6 6 2. Estonsko 2 1 0 1 5:14 2 3. Singapur 3 0 1 2 10:13 1 4. Rusko 2 0 1 1 8:12 1

