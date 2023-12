České lvice ve Lvím městě? Jiný svět, pořadatel z formule 1, ale i jeden nedostatek

V mnohém luxusní prostředí si užívají i účastnice šampionátu. Při své singapurské premiéře před osmnácti lety musely hráčky na zápasy do tělocvičen jezdit výtahem, šatny měly v kancelářích a potily se v neklimatizovaných halách. Teď je celý šampionát situován do Sports Hubu, komplexu, jaký může Singapuru závidět většina zemí.

Před osmi lety tu bojovala na tenisovém Masters Petra Kvitová, MMA zápasník Jiří Procházka tady vloni slavně porazil Brazilce Teixeiru. Teď v ní chtějí zanechat stopu i české florbalistky, šampionát se do arény přesune z menších hal na víkendové medailové souboje.

Zatímco teploty se drží kolem třicítky celý rok, od listopadu do února trvá monzunové období. A jak vydatné lijáky dokážou být, už dobře stihli poznat účastníci florbalového šampionátu…

Přidělením akce sleduje mezinárodní federace rozvoj sportu na asijském kontinentu, kde je součástí významných multisportovních akcí. „Kandidatura Singapuru byla hodně kvalitní, navíc asijské a oceánské týmy jezdí pořád do Evropy, tak byla snaha to vyrovnat,“ vysvětluje Filip Šuman, viceprezident Mezinárodní florbalové federace.

A prodraží se i mezinárodní federaci, protože třeba televizní signál připravuje kompletně evropská společnost. „Jak je florbal strašně rychlý, kdyby ho snímal někdo jiný, nevypadalo by to dobře,“ líčí Šuman, jenž byl dlouhé roky šéfem českého florbalu.

Organizace zatím klape, však v Singapuru mají zkušenost i s pořádáním mládežnických olympijských her, kde před 13 lety získali zlaté medaile i tenista Jiří Veselý a judista Lukáš Pulkrábek. „Jeden ze šéfů mládežnické olympiády má na starosti i pořádání šampionátu. Organizuje ho společnost, která tu pořádá formuli jedna,“ vypráví Šuman.

„V tom cítíme lehké zklamání, že chybí nadstavba v podobě intenzivní propagace. Přitom na školách je tu florbal druhý nejsilnější sport, znají ho, tak mi to přijde škoda,“ připouští Šuman. Ostatně s nízkou návštěvností se potýkala i mládežnická olympiáda před třinácti lety.

Pro hráčky je ale návštěva Singapuru vzácnou zkušeností, však většina z nich s florbalem dál než do Skandinávie nevyrazila. Proto se na všechna specifika jihovýchodní Asie připravovaly s předstihem, aby je nic nepřekvapilo. A povedlo se.

Když jeho svěřenkyním program šampionátu nadělil dva dny volna, dostaly propustku k některé z turistických atrakcí. Večer vyrazily do zahrad Gardens by the Bay s přírodními stromy i tzv. Superstromy, tedy obřími konstrukcemi ve tvaru rozkvetlých stromů, mezi nimiž vede lávka. S množstvím světel i vánoční hudby.