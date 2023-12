Když holka vládne klukům. Nešetřili mě a i to mi pomohlo, usmívá se česká reprezentantka

I ona má k vínu blízko. Rodina vlastní vinařství i vinice, její maminka je majitelkou mikulovské galerie Závodný. Ale malá Anička stejně jako její bratr i sestra vždy po škole spěchali do tělocvičny za florbalkou a děrovaným míčkem.

Běda mužům, kterým žena vládne? Chlapci v žákovských týmech FRC Mikulov a později Bulldogs Brno to tak určitě nebrali. Lídr kanadského bodování? Brucháčková. Nejlepší střelkyně? Brucháčková. Tak vypadal pohled na týmové statistiky…

„Spoluhráči to brali v pohodě a myslím, že ani soupeři si z toho moc nedělali,“ usmívá se talentovaná hráčka. Dívky v chlapeckých týmech nejsou ve florbale úplnou raritou. V Mikulově byla jen chlapecká kategorie a když Brucháčková chtěla hrát po vzoru svých sourozenců, musela nastupovat s klukama. „Nemyslím, že by mě nějak šetřili,“ usmívá se.

Nezvyklá ale byla její dominance i fakt, že mezi klukama vydržela až do dorostu. „Tam už jsem byla jediná holka,“ líčí. „Ale měli jsme dobrou partu a klučičí florbal je trochu rychlejší a náročnější, takže mi to pomohlo v mém herním rozvoji,“ popisuje.

I proto jí pak nedělal problém přechod mezi dospělé hráčky, při němž si nejedna juniorka delší dobu zvyká na větší důraz a rychlost. V extralize vládne klubovým statistikám spolu se svou starší sestrou Emou a když naskočila i do seniorské reprezentace, ve výběru kouče Lukáše Procházky se stala hned nejproduktivnější hráčkou celého dvouletého cyklu!

A právě mladá krev by mohla být faktorem, který pomůže vrátit české florbalistky na medailové pozice na mistrovství světa. Po dlouhých dvanácti letech. Brucháčková rozhodně žádný respekt z velkých jmen nemá, však ve finále juniorského mistrovství nasázela vloni Švédkám hattrick!

„Na to strašně ráda vzpomínám, měla jsem radost, že jsme se dostaly do finále, jen ty nájezdy pořád trochu mrzí,“ lituje špatného konce dramatického boje o zlato. Ale i tuhle zkušenost si může přenést do dospělého florbalu. „Vnímám, že můžeme hrát proti každému,“ přikyvuje.