Jediná Češka může srovnávat. Ve Švýcarsku nejlepší práce, ve Švédsku liga

Neměla v plánu stát se florbalovou světoběžnicí. Stejně jako většina hráček snila o nejkvalitnější lize světa ve Švédsku. Za dospělou reprezentaci hrála od svých 17 let a v devatenácti dostala nabídku z SB-Pro, týmu z finského města Nurmijärvi.

„Ta nabídka mi dávala smysl a zpětně to bylo dobré rozhodnutí,“ kvituje odchod do týmu s tehdejší další elitní hráčkou Hanou Sládečkovou. Ratajová při florbale pracovala v obchodním skladu, ale když se po půlročním působení ve Vítkovicích do Finska vrátila, klub jí umožnil dokončit bakalářská studia technické univerzity na Vysoké škole báňské.

V SB-Pro zanechala výraznou stopu, když vítěznou trefou rozhodla superfinále sezony 2017/2018. Poté už přišla nabídka, která se neodmítá. Ze švédského Pixba, po boku nejlepší české hráčky posledních let Elišky Krupnové.

Opora týmu, dvě účasti v superfinále, práce ve Fedexu a příjemné místo pro život nedaleko Göteborgu. „Ale po čtyřech letech už jsem cítila, že potřebuju změnu. Po covidu to bylo složitější s prací, ke konci už to bylo náročné,“ přiznává. A tak vloni nastalo rozhodování. Návrat do Česka, nebo angažmá ve Švýcarsku?

„Samozřejmě mi chybí rodina a kamarádi, ale Švýcarsko je krásná země a pracovní možnosti jsou tam také příjemnější,“ vysvětlovala, proč před loňskou sezonou vyrazila do Zugu.

Foto: Martin Flousek/Český florbal Denisa Ratajová patří i v Singapuru k tahounům českého týmu, Polkám dala čtyři góly.

Hned v první sezoně pomohla k zisku švýcarského poháru, ale benefitů našla na břehu zugského jezera mnohem víc. Třeba reprezentační parťačku Ivanu Šupákovou. „Je to má nejlepší kamarádka asi od šestnácti let, dlouho jsme byly bez sebe a teď jsme se zase potkaly,“ pochvaluje si.

A k tomu konečně zaměstnání podle jejích představ. „Pracuju na finančním oddělení v Johnson and Johnson, což je blízko tomu, co jsem vystudovala. To mi přineslo klid do florbalu a zase jsem si ho začala užívat,“ vypráví spokojeně.

A tak může zodpovídat otázky z úvodu článku. Kde se hraje nejlepší florbal? O tom není pochyb. „Švýcarská a česká liga jsou na podobné úrovni, finská byla o něco výš. A švédská? Tam je rozdíl pořád hodně velký,“ ujišťuje.

A po životní stránce? „Švýcarsko nebo Švédsko. Když srovnám Švýcarsko s Českem, je tam vyšší životní úroveň, samozřejmě i náklady na život, ale když si vezmu, co zůstane z výplaty po zaplacení nezbytných výdajů, pořád ušetříte o dost víc než v Česku,“ srovnává.