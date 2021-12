Český talent, jaký nemá obdoby. Zvolil unikátní cestu, tahaly se o něj hvězdné kluby

Že je florbal jen školní zábavou pro děti? Už dávno ne, právě Langerova cesta je důkazem profesionalizace stále ještě mladého sportu s děrovaným míčkem. Minimálně, co se týče přístupu.

Překonal všechny rekordy, co mohl. V extralize byl nejmladším hráčem, střelcem, dokonce i kapitánem, v 16 letech si zahrál na minulém mistrovství světa.

„Neviděl jsem hráče, který by v jeho věku předváděl takové výkony,“ smekal před ním finský kouč české reprezentace Petri Kettunen.

Nyní je v Helsinkách na svém druhém seniorském šampionátu a jeho role se výrazně změnila. Z benjamínka už by měl být jedním z lídrů výrazně omlazeného kádru, který dokázal v poslední přípravě srazit i hvězdné Švédy s Finy.

V Mixzóně odchovanec střešovického Tatranu vypráví také o tom, proč už se přes svůj mladý věk snaží předávat nabyté znalosti dál pomocí florbalových kempů i online tréninků. „Vnímám trochu jako poselství, že to, co mi florbal dal do života, se mu snažím vracet,“ vysvětluje.