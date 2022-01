Chodov se posunul na páté místo superligy

"Bylo to z naší strany velice povedené utkání. Chtěli jsme zvítězit, což se povedlo. Bylo to pro nás velice důležité z důvodu psychiky a vývoje do další části sezony, protože jsme minulý víkend dvakrát prohráli," řekl asistent trenéra Chodova Milan Šindelář.