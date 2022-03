Florbalisté Sparty vyrovnali semifinále s M. Boleslaví, Tatran i podruhé vyhrál

"Byl to super zápas, hrálo se nahoru dolů, takže to muselo být divácky zajímavé. Jsem strašně moc rád, že pro nás zápas takhle dopadl a série je 1:1," řekl sparťanský útočník Juha. "Vstoupili jsme do zápasu stejně jako včera, ale teď jsme pokračovali celou dob v našem herním plánu. Nevypnuli jsme a to vedlo k vítězství," doplnil trenér Pražanů Ondřej Kašpárek.