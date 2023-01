Florbalisté Vinohrad ovládli dohrávku superligy ve Varech

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia bez generálky? Nepříjemnost. Být Spartou, pošlu Karabce s Daňkem hostovat

Do startu letošní části první fotbalové ligy zbývá necelý týden, venku napadl sníh a vrací se zima. Je to paradox, když většinu ledna bylo přijatelné počasí, ale to se nedá nic dělat. Ovlivnilo to i generálky. Třeba Sparta, i když to proti Norimberku brzy rozhodla, neodehrála úplně ideální zápas, Plzeň si vedla velmi slušně proti Molde a Slavia vůbec nehrála, což je vždycky nepříjemnost.