Florbalisté Vítkovic ve finále poháru zdolali Spartu

"Jsou to pocity štěstí. Je to takové zadostiučinění. Vrátil jsem se do Vítkovic a je to moje první trofej po návratu. Musím pochválit celý tým. Dneska to šlapalo," řekl Matejčík, který zamířil zpět do Ostravy předloni po třech letech strávených v pražském Chodově.

Taktický souboj byl dlouho bez branek a skóre se změnilo až 26 sekund před koncem první třetiny, kdy po Matejčíkově přihrávce zakončil do odkryté branky pomocí nohy i hokejky Adam Delong. Po 160 sekundách druhé části vyrovnal slovinský útočník Robert Košir, který zamířil od půlky k levé tyči branky Lukáše Součka.

"Škoda první třetiny, kdy jsme nebyli úplně v zápase. Postupem času to šlo nahoru. Jen to potvrzuje fakt, že se takový zápas musí hrát šedesát minut. Převládají smutné emoce, ale s odstupem se na to budeme koukat jako na relativně dobrý zápas," prohlásil Lukáš Ujhelyi.

Ve 33. minutě sice dostal míček za sparťanského gólmana Martina Beneše Matejčík, ale bylo to nohou, takže gól neplatil. V čase 36:25 už ale Vítkovice znovu vedly. Beneš sice vyrazil po nahození Jiřího Besty teč Martina Gattnara, který ale z dorážek nadvakrát nakonec skóroval.

Po 68 sekundách závěrečné části pomohla Ostravanům Benešova chyba, gólmanovi se mimo velké brankoviště nepodařilo balonek odkopnout nohou a Adam Zubek snadno skóroval do prázdné branky. Ve 43. minutě při vyloučení Šimona Hataji sice snížil Ujhelyi, ale za 166 sekund nechali Pražané při standardní situaci Vítkovic z rohu před brankou volného Bestu, který proměnil Matejčíkovu přihrávku.

V polovině třetí třetiny sice v další přesilovce dostal Spartu znovu na kontakt svým druhým gólem v utkání Slovák Ujhelyi, ale za 87 sekund zachytil Benešův výhoz Matejčík a rychlou střelou po zpracování upravil na 5:3. "Byl tam špatný výhoz Benyho. Bylo to takové hraniční, asi mi trefil vysokou hůl, kluci říkali, že to tak asi bylo. Já si to v tom momentu neuvědomím. Potom jsem se snažil vystřelit a padlo to tam," popsal klíčovou situaci Matejčík.

Spartě ještě vykřesal naději v čase 58:07 Krbec, který při power play opět snížil na rozdíl gólu. Výsledek ale zpečetil do prázdné branky přes celé hřiště Matyáš Šindler. "Každá trofej se počítá a jsme velice rádi, že to vyšlo. Bylo to po velice kvalitním výkonu, takže zaslouženě. Teď pojedeme dlouhou cestu do Ostravy a myslím, že to bude docela živé v autobusu," těšil se na oslavy vítkovický brankář Souček.