Florbalisté Vítkovic vyhráli v Praze a zajistili si 3. místo

Florbalisté Vítkovic vyhráli v dohrávce 25. kola superligy v Praze nad šestým Chodovem 6:3 a definitivně si zajistili třetí místo v tabulce. Z osmé na sedmu pozici se posunuli Black Angels, kteří vyhráli na hřišti dvanáctých Pardubic 8:6. Východočeši definitivně ztratili naději na posun do předkola play off, protože na 10. místo ztrácejí s jediným zápasem do konce čtyři body.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hráči Vítkovic se radují z vítězství. (ilustrační foto)Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Článek Vítkovicím pomohl k úspěchu na hřišti Chodova třemi body za gól a dvě asistence Jiří Besta a dvakrát za vítěze skóroval Martin Gattnar. Chodov při porážce s úřadujícím vicemistrem promarnil šanci posunut se na čtvrtou pozici, zaostává o bod za Bohemians a o dva body za Spartou. Black Angels přispěl k výhře v Pardubicích dvěma góly a jednu přihrávkou Jakub Renčín a třemi asistencemi Tomáš Hanák. Za Sokoly si připsal tři body za gól a a dvě nahrávky Ivo Teichman. Livesport superliga florbalistů: Dohrávka 24. kola: Sokoli Pardubice - Black Angels 6:8 (2:4, 2:3, 2:1) Branky: 4. L. Kučera, 14. Prix, 37. J. Burian, 40. Teichman, 53. Smola, 54. Zozulák - 3. a 47. Renčín, 11. R. Hanák, 12. Neklan, 20. M. Burian, 25. Bouček, 29. M. Boček, 36. Hromada. Dohrávka 25. kola: Chodov - 1. SC Vítkovice 3:6 (1:1, 1:0, 1:5) Branky: 6. Komárek, 39. Majer, 58. Ondrušek - 53. a 57. M. Gattnar, 17. Hubálek, 43. R. Gattnar, 46. Šindler, 49. Besta.

