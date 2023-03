Florbalistky Vítkovic si vybraly za soupeře pro semifinále Střešovice

"Výběr Vítkovic jsme čekali, a ostatně po loňském play off to asi bylo očekávané obecně. Věděli jsme, že soupeř bude těžký tak jako tak, když už se jedná o top čtyřku. Takže je to pro nás vlastně příjemná změna. Série bude určitě náročná a snad i divácky atraktivní. FBC má spoustu dominantních individualit a dobrých věcí, ale já věřím, že se na ně zvládneme připravit tak, abychom přes ně přešli," uvedl kouč Chodova Ondřej Neuman.

"Pro nás je to série o všechno. Hrajeme o superfinále a o medaili, protože v případě prohry by nás medaile stoprocentně minula. Je to taky souboj o Pohár mistrů, a má to tedy asi všechny superlativy, které by to mělo mít. Z určitého pohledu je to pro nás v některých věcech i těžší série než by byla ta s Vítkovicemi. Ale obecně jsme tento výběr čekali," prohlásil trenér FBC Ostrava Jakub Robenek.