Florbalistu sleduje přes milion lidí! Jsem Pastrňákův fanda. A Jágr? Ať nikdy neskončí, říká

Winterthur (od našeho zpravodaje) – Dvaatřicetiletý Barber si s florbalovou holí nevede vůbec špatně, i díky němu Kanada postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa ve Švýcarsku. Jenže jeho doménou je hokej.

Možná neznají celá pravidla, ale určitě vědí, co florbal je. Samozřejmě Švédi a Finové ho znají dobře, ale i Kanaďani ho mají rádi.

Myslím, že malinko ano, i když ne moc. Samozřejmě bych chtěl, aby byl ještě rozšířenější, hlavně v Torontu, kde žiju. Ale třeba v okolí Ottawy rok od roku zájem o florbal roste, to je super. Teď je třeba, aby narůstal i počet týmů a soutěží.

Je to tak. Hokej je v Torontu jako náboženství, lidé se tam s hokejem rodí i umírají. Další sporty jsou trochu v pozadí, ale já beru florbal jako něco, co pomáhá i hokejové hře. Každý hokejista by ho měl rekreačně hrát, i v něm se musíte rychle rozhodovat.