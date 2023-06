Florbalisty sezony jsou poprvé Němeček a posedmé Krupnová

Němeček se dostal spolu s loňským vítězem ankety Markem Benešem, klubovým spoluhráčem ze Střešovic, a brankářem Lukášem Bauerem z Mladé Boleslavi do All Star týmu na MS. V lednu jej magazín Innebandymagazinet vyhlásil osmým nejlepším florbalistou roku 2022, ještě o čtyři pozice lepší byl Marek Beneš, který letos skončil v domácí anketě druhý. Třetí by další útočník Filip Langer ze švédského Kalmarsundu. V 22. ročníku ankety se stal Němeček jedenáctým hráčem, který se dostal na trůn. Rekordmanem je s osmi triumfy Matěj Jendrišák.