Florbalový kanonýr Delong zamířil z Vítkovic do Mladé Boleslavi

"Adam by u nás měl mít jednu z klíčových rolí, s čímž se pojí i náročný tréninkový proces. Adam je vystudovaný stavař, dva roky pracuje jako statik a na částečný úvazek by měl pracovat i během angažmá u nás," prohlásil Pacák.

Šestadvacetiletý Delong je vicemistrem světa z loňska z Curychu a Winterthuru. Má i bronz z MS v roce 2021 v Helsinkách a stejný kov z loňska ze Světových her v americkém Birminghamu. V reprezentaci má na kontě 52 duelů s bilancí 31 branek a 23 asistencí. V nejvyšší soutěži nasbíral v základní části ve 190 duelech 321 bodů a v 92 utkáních play off si připsal 106 bodů.

"Bylo to nesmírně těžké rozhodování, trvalo to asi dva měsíce, dennodenně jsem nad tím trávil čas. Nakonec rozhodlo to, že jsem chtěl podstoupit sportovní změnu, ze své strany jsem cítil trochu stagnaci a po konzultaci s nejbližšími - především přítelkyní - jsem se rozhodl udělat tenhle krok. Věřím, že je správný a že se tu posunu jak sportovně, tak profesně," uvedl Delong.