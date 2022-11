Historické finále jako vrchol? Tohle není ten cíl, neskrývají florbalisté

„Možná jsme něco naučili starší hráče, oni nám zase naopak něco předali. Ze svých zkušeností, jak dokázali zvládat těžké momenty, co si prožili. Je to skvělý mix, který se doplňuje,“ hodnotí tým Filip Langer, jeden z tahounů mladé generace.

„Vůbec jsme to neřešili, i pro mě je to novinka,“ ujišťoval Langer, jeden z tria českých hráčů, kteří působí ve švédské elitní soutěži, nejlepší lize světa.

„Nejsem úplně zastáncem vyhlašování cílů,“ říká. „Ale do každého zápasu jdu s tím, že chci vyhrát. A to znamená, že cesta je zlato,“ připouští Jendrišák, osminásobný nejlepší český florbalista a bývalý reprezentační kapitán.

Ani on dlouho nevěděl o švédském finálovém postupu. „Když přišli do kabiny, ani se moc neradovali, tak nebylo zřejmé, jestli vyhráli nebo prohráli. pro nás by to stejně bylo odklonění pozornosti,“ vysvětloval 33letý florbalový útočník.