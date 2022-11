Švédsko - Česko 3:3 Kousek od senzace! Čeští florbalisté vybojovali na MS cenný bod s gigantem

Čeští florbalisté remizovali na mistrovství světa ve švýcarském Winterthuru s obhájci titulu Švédy 3:3 a skončili v základní skupině B druzí. Ve čtvrtfinále nastoupí tým Jaroslava Berky s největší pravděpodobností v pátek od 15:00 proti vítězi kvalifikace play off mezi třetím týmem ze skupiny A a druhým ze skupiny D. Jen v případě, že by jejich sokem byli Švýcaři, hráli by už ve čtvrtek od 18:00.

Foto: Barbora Reichová/Český florbal Gólová radost českých florbalistů v zápase se Švédskem.Foto : Barbora Reichová/Český florbal

Článek Fotogalerie +2 Češi ještě v 56. minutě vedli 3:2 a nakonec na devátý pokus se Švédy na MS bodovali. V celkově 51. souboji to byla druhá dělba bodů, Seveřané vyhráli 46 zápasů a český tým jen tři. V úvodu měl šanci český tým, ale Filip Langer v přečíslení neprostrčil balonek na Matěje Havlase. Berkův výběr se pak ubránil při vyloučení Jiřího Besty, při kterém Lukáš Bauer kryl střelu Emila Johanssona a poradil si i s příležitostí Kevina Haglunda. Po přesilovce zahrozil poprvé Alexander Galante Carlström, který nastoupil k jubilejnímu stému utkání ve švédské reprezentaci. V 11. minutě opět Galante Carlström trefil pravou tyč odkryté branky a do stejného místa zamířil o dvě minuty později střelou od půlky také Rasmus Enström. V čase 14:57 už při trestu Mikuláše Krbce Seveřané otevřeli skóre. Johansson zastavil český pokus o brejk, našel Galanteho Carlströma, který z levé strany překonal Bauera. Foto: Barbora Reichová/Český florbal Radost Martina Tokoše z gólu do švédské sítě.Foto : Barbora Reichová/Český florbal V úvodu český gólman další možnost Galanteho Carlströma skvěle zastavil. Ve 26. minutě Nordgren tečoval ze vzduchu před Bauerem přihrávku Jespera Sankella a zvýšil na 2:0. V polovině utkání se poprvé radovali i Češi. U levého mantinelu se přes Ludwiga Perssona šikovně uvolnil Martin Tokoš a překonal Jona Hedlunda. Za 163 sekund bylo vyrovnáno. Tokoš vybojoval balonek na půlce, po jeho střele ještě nestihl dorážet Matěj Jendrišák, ale Jiří Besta už bekhendem zamířil přesně. Při vyloučení Linuse Malmströma vytěsnil Hedlund Langerovu střelu a už při plném počtu hráčů na hřišti po Jendrišákově pasu neuspěl proti švédskému gólmanovi Besta. Foto: Barbora Reichová/Český florbal, ČTK Brankář Lukáš Bauer předvedl vynikající výkonFoto : Barbora Reichová/Český florbal, ČTK Obrat skóre dokonal ve 48. minutě v početní výhodě čtyř proti třem Ondřej Němeček, který si vyměnil míček s Markem Benešem a zamířil přesně do pravého horního rohu Hedlundovy branky. V 55. minutě mohli zvýšit náskok Tokoš a Jendrišák, místo toho v čase 55:48 při Němečkově vyloučení vyrovnal Galante Carlström. V závěrečné power play, při které se ještě posledních 32 vteřin bránili v oslabení, Švédové bod uhájili. Mistrovství světa florbalistů ve Winterthuru (Švýcarsko): Skupina B: Česko - Švédsko 3:3 (0:1, 2:1, 1:1) Branky a nahrávky: 31. Tokoš (Jendrišák), 33. Besta (Jendrišák), 48. Němeček (Beneš) - 15. Galante-Carlström (E. Johansson), 26. Nordgren (Sankell), 56. Galante-Carlström (E. Johansson). Rozhodčí: Wehingerová, Zurbuchenová (obě Švýc.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 1094. Sestava ČR: Bauer - Hemerka, Němeček, Punčochář, Rýpar, Kisugite, Šindler, Gruber - Marek Beneš, Langer, Havlas - Delong, F. Forman, M. Krbec - Tokoš, Jendrišák, Besta - Ondrušek, Kreysa. Trenér: Jaroslav Berka. Tabulka 1. Švédsko 3 2 1 0 33:9 5 2. Česko 3 2 1 0 17:12 5 3. Lotyšsko 2 0 0 2 5:17 0 4. Německo 2 0 0 2 10:27 0 Skupina C: Singapur - Thajsko 7:11 (1:2, 2:6, 4:3) Estonsko - Kanada 13:5 (5:2, 3:1, 5:2) 1. Estonsko 2 2 0 0 25:9 4 2. Thajsko 2 1 0 1 15:16 2 3. Kanada 2 1 0 1 14:17 2 4. Singapur 2 0 0 2 11:23 0 Skupina D: Dánsko - Polsko 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Austrálie - Filipíny 6:2 (0:2, 2:0, 4:0) 1. Dánsko 2 2 0 0 12:5 4 2. Polsko 2 1 0 1 12:8 2 3. Austrálie 2 1 0 1 8:8 2 4. Filipíny 2 0 0 2 4:15 0 Florbal MS ve florbale 2022: Program zápasů, výsledky a tabulky

