Místo dovolené přišla velká facka. Šance na nápravu přijde v netradičních kulisách

Florbalový kolotoč se točí bez přestání, ale Filipu Langrovi to vůbec nevadí. Mladá hvězda tohoto sportu si koncem dubna zahrála finále švédské ligy, pak s reprezentací naskočila do kvalifikace o mistrovství světa a teď už se chystá do Birminghamu na Světové hry.

Foto: Hoffman/Sportegy Filip Langer v dresu švédského Kalmarsundu .Foto : Hoffman/Sportegy

Článek „Oficiálně jsem měl volno čtrnáct dnů, ale během nich jsem měl svůj kemp. Je pravda, že na dovolené jsem dlouho nebyl, možná by bylo fajn s přítelkyní zajet,“ usmívá se. „Ale mně to nevadí, florbal miluju a chci se posouvat,“ ujišťuje dvacetiletý útočník, který Česku v prosinci vystřelil vítěznou trefou bronz na mistrovství světa. Po něm došlo u reprezentace k trenérské obměně, Fina Petriho Kettunena vystřídal Jaroslav Berka. A první reprezentační akci v podobě kvalifikace po „povinných“ výhrách nad outsidery Češi zakončili historicky první prohrou se Slovenskem. Florbal Ukázaly joint a pykají. České reprezentantky za hloupost dostaly hned dva tresty „Byla to velká facka. Ale aspoň nám to ukázalo, na čem musíme zapracovat směrem k dalšímu šampionátu,“ vyhlíží listopadové mistrovství světa ve Švýcarsku. Dalším testem budou Světové hry, které se ale hrají jen se 14 hráči na soupisce na 3x15 minut. „Bude to fyzicky náročné, ale já se těším. Vyhledávám konce zápasů, kdy se hraje na dvě lajny, to jsou mé oblíbené chvíle,“ ujišťuje Langer. Ve skupině ve florbalově exotickém prostředí v USA český tým čeká domácí výběr, Kanada a Finsko.

