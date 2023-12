Nesvázaná, dravá, drzá. Liberecká teenagerka se v šestnácti letech představí na mistrovství světa!

Po trénincích posbírá balonky a rozlišováky, obvyklá povinnost nejmladších hráčů snad ve všech kolektivních sportech. To ale liberecké teenagerce vůbec nevadí, však ani nepočítala, že by se mohla v týmu objevit.

Na turnaje jezdila s juniorskou reprezentací, než za ní trenér Lukáš Procházka přišel s pozvánkou na závěrečné soustředění. „Bylo to pro mě překvapení,“ popisovala své pocity, než vyrazila do Hostivic na přípravný kemp před odletem do Asie, s některými spoluhráčkami se potkala osobně poprvé.