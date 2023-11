Maminka míří na biatlonové MS, dcera na florbalové. Hvězdou je i díky dřině v posilovně

Je jí teprve 21 let a už dvakrát si došla pro ocenění Hvězda sezony určené nejlepší české florbalistce očima fanoušků. Vanessa Rebecca Keprtová je zosobněním mladé dravé generace, která by měla od neděle na mistrovství světa v Singapuru přispět k ukončení doby bramborové ženské reprezentace, která už trvá dlouhých deset let.

Foto: Český florbal/Martin Flousek Vanessa Rebecca Keprtová s trofejí pro hvězdu florbalové sezony.

