Také ve skupině B můžeme týmy postupující z prvních dvou míst odhadnout již nyní. Hlavními favoritkami skupiny B i celého turnaje jsou bezesporu desetinásobné světové šampionky ze Švédska. S nimi by přímo do čtvrtfinále měly postoupit české reprezentantky, které se pokusí konečně prolomit sérii čtvrtých míst. Předkolo vyřazovací fáze pak pravděpodobně čeká na z posledního mistrovství páté Polky a šesté Slovenky.

Oproti áčku a béčku ze skupiny C a D nepostupují do play-off všechny týmy, ale pouze dva nejlepší. Nejnadějnější vyhlídky mají Němky, které na minulém šampionátu skončily na desáté pozici. O druhou postupovou pozici se pak poperou Australanky s domácími Singapurkami. Outsider skupiny je Francie, která zaznamená svou premiéru na světovém šampionátu.

Šestnáct zemí je rozděleno do čtyř skupin. Elitní skupiny A a B jsou nalosovány z nejlepších týmů světa dle žebříčku IFF, do skupiny C a D je pak rozlosován zbytek kvalifikovaných mužstev.

Ze skupin A a B postupuje do play-off všech osm týmů. Dva nejlepší z každé skupiny budou nasazeny rovnou do čtvrtfinále (A1, A2, B1, B2). Ze skupiny C a D postoupí vždy dvě nejlepší reprezentace, které budou rozděleny do předkola play-off podle klíče: A4-D1, B3-C2, B4-C1, A3-D2.