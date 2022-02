Penalty Shot Battle. Bitvu Střešovic s Vinohrady rozhodl neprůstřelný gólman

Dovednostní soutěž Livesport Superliga Penalty Shot Battle pomalu ale jistě míří do finále své základní části. V předposledním kvalifikačním souboji se ve videu můžete podívat na to, jak dopadl battle mezi florbalisty Tatranu Střešovice a Sokolu Královské Vinohrady. Klub ze Střešovic, který je historicky nejúspěšnějším florbalovým klubem u nás, do boje vyslal obránce Bohumila Piskáčka a brankáře Lukáše Kříže. Vinohradští Sokoli zase nominovali mladého útočníka Štěpána Švejdu, kterému kryl záda Matyáš Lorenc.

Florbalový Penalty Shot Battle: Tatran - VinohradyVideo : Český florbal

Článek Příští díl Penalty Shot Battlu můžete očekávat ve středu 16.2. kdy se mezi sebou utkají superligová mužstva Mladé Boleslavy a Pardubic. Soutěžní seriál Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle navazuje na první ročník dovednostní soutěže, který se uskutečnil během loňské sezony Livesport Superligy. V něm se utkali vybraní zástupci každého z mužstev nejvyšší tuzemské florbalové soutěže mužů. V letošním ročníku se koncept soutěže pozměnil. Florbal Florbalový Penalty Shot Battle nabídl parádní podívanou Týmy mezi sebou soupeří v atraktivním penaltovém rozstřelu. Z úvodních sedmi kol vzejde celkem sedm postupujících mužstev, které postupují do osmifinále. Mužstva, která nepostoupila z úvodních kol mají ovšem šanci na divokou kartu. Tu mohou získat díky hlasům fanoušků ve speciálním hlasování. To se spustí po odvysílání všech úvodních soubojů, což bude na konci února 2022. Dále bude Penalty Shot Battle pokračovat klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze. Florbal Blafák, bum, prásk a hotovo. Penaltový duel Sparty s Black Angels byl jednoznačný

