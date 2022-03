Penalty Shot Battle: O semifinalistovi rozhodla až šestá série nájezdů

Ty reprezentoval jejich letošní nejproduktivnější hráč, obránce Milan Tichý společně s brankářem Lukášem Chynou. Tatran Střešovice, který v probíhajícím play off Livesport Superligy vyhlíží semifinálový souboj s Vítkovicemi, vyslal do souboje zase talentovaného Bohumila Piskáčka, kterému v brance kryl záda dvacetiletý Lukáš Kříž. Jak se hráčům v nájezdech dařilo a kdo si zajistil účast v semifinále? Podívejte se na video.

V letošním ročníku se koncept soutěže pozměnil. Týmy mezi sebou soupeří v atraktivním penaltovém rozstřelu. Z úvodních sedmi kol vzešlo celkem sedm postupujících mužstev, které jdou do čtvrtfinále. Dále bude Penalty Shot Battle pokračovat klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze. To se stane těsně před vypuknutím Superflinále Livesport Superligy, které se v O2 aréně uskuteční 9. 4. 2022.