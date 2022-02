Penalty Shot Battle. Přestřelku Boleslavi s Pardubicemi rozhodl parádní blafák

Nyní bude seriál Livesport Superliga Penalty Shot Battle pokračovat hlasováním fanoušků. Ti mohou poslat jedno z vypadnuvších mužstev do čtvrtfinálového souboje. Hlasování začne na našem webu v příštím týdnu. Na první čtvrtfinále se můžete následně těšit v polovině března.

Soutěžní seriál Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle navazuje na první ročník dovednostní soutěže, který se uskutečnil během loňské sezony Livesport Superligy. V něm se utkali vybraní zástupci každého z mužstev nejvyšší tuzemské florbalové soutěže mužů. V letošním ročníku se koncept soutěže pozměnil. Teamy mezi sebou soupeří v atraktivním penaltovém rozstřelu. Z úvodních sedmi kol vzejde celkem sedm postupujících mužstev, které postupují do osmifinále. Mužstva, která nepostoupila z úvodních kol mají ovšem šanci na divokou kartu. Tu mohou získat díky hlasům fanoušků ve speciálním hlasování. To se spustí po odvysílání všech úvodních soubojů, což bude na konci února 2022. Dále bude Penalty Shot Battle pokračovat klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze.