Penalty Shot Battle: Paráda jednoruč nestačila, mistr rychle rozhodl

Z týmu Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav se v nájezdech v brance představil reprezentační brankář Lukáš Bauer. Jako exekutor nájezdů se v souboji s Libercem ukázal útočník Jakub Bína. Liberečtí do Penalty Shot Battlu vyslali útočníka Filipa Smutného společně s gólmanem Danielem Mückem. Podařilo se hráčům z města pod Ještědem potrápit obhájce titulu? Podívejte se na video.

Penalty Shot Battle Česká Lípy vs. StřešoviceVideo : Český florbal

Soutěžní seriál Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle navazuje na první ročník dovednostní soutěže, který se uskutečnil během loňské sezony Livesport Superligy. V něm se utkali vybraní zástupci každého z mužstev nejvyšší tuzemské florbalové soutěže mužů. V letošním ročníku se koncept soutěže pozměnil. Týmy mezi sebou soupeří v atraktivním penaltovém rozstřelu. Z úvodních sedmi kol vzešlo celkem sedm postupujících mužstev, které postupují do čtvrtfinále. Dále bude Penalty Shot Battle pokračovat klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze. To se stane těsně před vypuknutím Superflinále Livesport Superligy, které se v O2 aréně uskuteční 9.4.2022.