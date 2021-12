Profesionál v ne zcela profesionálních podmínkách. Komentátorova syna inspirují legendy

Největší úctu chová Bauer ke sportovním veteránům. Na tenistu Rogera Federera se vyrazil podívat na Turnaj mistrů do Londýna, dres legendárního quarterbacka Toma Bradyho ještě z dob působení v New England Patriots má doma.

Dva roky si zachytal ve Švýcarsku, dalšímu angažmá v zahraničí by se nebránil. „Ale už jsme se s přítelkyní usadili, koupili byt v Boleslavi. Ve Švýcarsku jsem tehdy neměl podmínky skoro žádné, teď už by to nebylo jen na mně,“ ví. Do věku jeho sportovních vzorů mu ostatně ještě zbývá dost času. „Ale já asi dalších deset let v bráně klečet nevydržím,“ usmívá se.