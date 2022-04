Velký domácí přestup. Rekordman Curney míří z Mladé Boleslavi do Sparty

"V Boleslavi jsem byl dlouho, cítil jsem, že potřebuji nový impulz a změnu. Nabídek jsem měl více, ale od začátku jsem cítil, že Sparta je ten ideální klub, do kterého bych měl udělat změnu. Jsem rád, že budu hrát za Spartu," řekl Curney klubovému webu Pražanů.

"Samozřejmě vnímám, že Sparta se jako klub neustále posouvá. V superlize patří do špičky ligy a je pravidelným účastníkem semifinále. V letošním play off byla postupu do superfinále opět o kousek blíže. Z týmu cítím hladovost, hráči tu chtějí pracovat, chtějí se posouvat, dělají pro to všechno, to mě láká. Nadstandardní práce klubu je vidět i u mládežnických kategorií, což dokazují výsledky, prostředí pro rozvoj hráčů je tu dobře nastavené," prohlásil Curney.

V domácí nejvyšší soutěži, v které hrál i za FBC Ostrava a Chodov, si v základní části připsal 361 zápasů a 785 bodů za 434 branek a 351 asistencí. V play off zaznamenal v 109 duelech 195 bodů (109+ 86).

"Ta tisícovka kanadských bodů mi tam svítí už delší dobu a pár lidí mi to už říkalo. Samozřejmě by to bylo pěkné, neříkám, že jsem nad tím někdy nepřemýšlel. Každopádně nyní jsou pro mě důležité týmové úspěchy. Spartu vnímám jako dobrý tým, který touží po superfinále a já ho chci hrát také. Pevně věřím, že se nám to povede," doplnil Curney.

Sparta se těší na velkou posilu. "Jirka Curney přichází do Sparty s jednoznačnými cíli. Očekáváme od něj, že nám pomůže postoupit do superfinále. Nejen svými body, ale i svojí zkušeností. On ty těžké zápasy hrál, ví co je potřeba udělat, abychom tam postoupili a on to dokáže předat dál. Má obrovskou chuť uspět a my víme, že dokáže strhnout celou kabinu k velkému úsilí, bez kterého se úspěchu dosáhnout nedá," uvedl generální manažer Sparty Václav Culka mladší.

"Od Karase očekáváme, že náš klub posune stejně, jako ho posunul Milan Garčar, když k nám přišel. Nejen svou hrou, ale svým zapálením, zkušenostmi a pomocí hráčům okolo sebe. Těším se, že do skvělého týmu, který v příští sezoně nastoupí, přidáme to správné koření a že bude pro fanoušky radost chodit na zápasy do haly," doplnil Culka.

Mladá Boleslav se s ním rozloučila po vypršení smlouvy. "O Jirku jsme měli nadále zájem, ale potřebovali jsme čas na jednání s naším generálním partnerem Předvýběr.CZ. Nakonec se věci seběhly rychleji: v moment, kdy to Jirka očekával, jsme mu nemohli prodloužit kontrakt za stávajících podmínek a Jirka se domluvil se Spartou, která mu vytvoří velice dobré podmínky a důležitou roli v týmu. Jirka je v Boleslavi doma a myslel jsem si, že v našem klubu zůstane do konce kariéry. Nemáme mu to však za zlé, takové situace sportovní život přináší," uvedl generální manažer Tomáš Pacák.