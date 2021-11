Alkmaar v Jablonci Mihálika rozesmutní. Pro mě půjde o specifický zápas, přiznává a tipuje remízu

Je prvním Čechem, který dres Alkmaaru oblékl. V nizozemském městě proslaveném sýrovými trhy působil rok a půl. Avšak nejvíce času tam místo se spoluhráči na hřišti strávil s klubovými fyzioterapeuty. „Bohužel to tak vyšlo. Byl jsem v jejich rukou devět měsíců," konstatuje dnes hořký fakt 24letý útočník.

Do Nizozemska přestoupil v lednu 2018, ale pár týdnů poté si v utkání za juniorku vážně poranil vazy v koleni. Nemilosrdný ortel zněl: operace! Po zbytek roku jen rehabilitoval. „Fyzioterapeutům v klubu vděčím hodně za ochotu a práci, kterou se mnou každý den dělali. Zvládli to se mnou skvěle. Momentálně už ani nevím, že jsem na nějaké operaci byl. Koleno drží fantasticky," libuje si nyní. A těší se, že se s nimi ve čtvrtek na Střelnici zase po čase setká.

„Myslím, že přijedou všichni tři. Rád se s nimi uvidím a stoprocentně pár slov prohodím. Už když jsme hráli minulý rok s Plzní proti AZ o Ligu mistrů, bavili jsme se, jestli je všechno v pořádku a zda koleno drží," připomíná Mihálik loňskou bitvu o Ligu mistrů, kterou neúspěšně podstoupil proti AZ v dresu Plzně. Právě do západočeského klubu z Alkmaaru předloni zamířil.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Petr Hronek z Bohemians atakuje Ondřeje Mihálika z Viktorie Plzeň během utkání 4. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Za první tým AZ během rok a půl dlouhého působení tak stihl odehrát titěrných 42 minut. „Strašně mě mrzí, že těch startů bylo tak málo. Ani v těch nejčernějších scénářích jsem si nepředstavoval, že se dva týdny po podpisu smlouvy na devět měsíců zraním. S odstupem času jsem smutný a zklamaný, že to dopadlo takto a že jsem se už nedokázal po zranění vrátit tak, abych v Holandsku třeba i zůstal. Ale ničeho nelituju. Za tu zkušenost jsem vděčný. Doufám, že to nebyla má poslední zahraniční štace. Momentálně se soustředím na České Budějovice," má jasno hráč přezdívaný po tátovi jako „Pišta".

Ale pochopitelně nejen s fyzioterapeuty se chce na Střelnici pozdravit, byť od jeho doby se mužstvo notně proměnilo. Ostatně jen v létě AZ prodal několik opor. Klub, v jehož béčku momentálně působí i záložník Richard Sedláček, utržil v přepočtu 1,3 miliardy korun. „Stále je tam Albert Gudmundsson, s nímž jsem se v naší partě cizinců bavil asi nejvíc, pak Fredrik Midtsjo i Pantelis Hatzidiakos," vypočítává.

Hlavně před prvně jmenovaným Mihálik varuje. Ostatně islandský reprezentant má na české týmy pifku. Před rokem právě on dvěma góly odstřihl Mihálikovu Viktorii od Ligy mistrů a jediným gólem v září rozhodl i první souboj se zelenobílými.

„Nevěřil jsem, že by nám dva rozhodující góly dal zrovna on. Po zápase z toho byl sám překvapený. Když teď hrál Jablonec v Alkmaaru, dělal jsem pro ně rozhovor a už jsem tipoval, že se Albert trefí," prozrazuje. Odhad vyšel. „V tuhle chvíli má spoustu zkušeností. S týmem Islandu jezdí na každý reprezentační sraz. Teď je tam jeden z těch nejlepších hráčů. Když bude hrát, určitě budou spoléhat na to, že gól dá," myslí si Mihálik.

Foto: Václav Pancer, ČTK Hlavičkový souboj. Zleva Fortune Bassey z Českých Budějovic, Marek Suchý z Boleslavi, David Jurásek z Boleslavi, Ondřej Mihálik z Českých Budějovic a Milan Škoda z Boleslavi.Foto : Václav Pancer, ČTK

Jedno však v utkání AZ se Severočechy nečekal. „Jablonec mě tam strašně překvapil, hrál skvělé utkání. Jestli v takovém tempu a kvalitě budou hrát i doma, mají šanci na úspěch. Sice teď na Slavii dostali pět gólů, což jim určitě před pohárem nepomůže, ale trenér Rada je určitě připraví tak, že se budou soustředit jen na čtvrteční utkání," předvídá Mihálik.

Podle jabloneckého odchovance koncentraci na zápas nenahlodá ani verdikt, který má v pátek vyřknout soud v dotační kauze majitele FK Jablonec Miroslava Pelty. „Pan Pelta tyhle věci nechává mimo klub a kabinu. Hráči to nějak extra nevnímají. Určitě tam musí být nějaká nejistota, ale uvidíme, jak soud dopadne. Samozřejmě kdyby skončil pro pana Peltu špatně, pro jablonecký fotbal by to dobře nebylo. Ale na čtvrteční zápas to nebude mít vliv žádný," říká.

Foto: FCVP Ondřej Mihálik věnoval svůj vítězný gól proti Českým Budějovicím synovi Tadeášovi.Foto : FCVP

Oslabením však bude absence stopera Kubisty, který se v předchozím kole v Dánsku vykartoval. „Vojta nastupuje ve stoperský dvojici s Jardou Zeleným pravidelně. Myslím, že když teď na Slavii nehrál Jarda a byl jen Vojta, bylo to znát," tvrdí „Pišta", jenž před měsícem proti Jablonci v lize za Budějovice skóroval.