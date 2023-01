Amnesty International radí Ronaldovi na nové štaci: Cristiano, mluv o problémech Saúdské Arábie

Ukázkový příklad sportwashingu. Tak hodnotí lidskoprávní organizace Amnesty International příchod Cristiana Ronalda do Saúdské Arábie. Portugalská superstar je na exotické štaci v an-Nasru od začátku ledna a rozdává úsměvy. Třeba proto, že by si ročně měla vydělat bezmála pět miliard korun, což je i v bláznivém fotbalovém světě mimořádně vysoká cifra. „Ronaldo by měl místo nekritického vychvalování Saúdské Arábie upozorňovat na její problémy,“ vyzývá Amnesty International.

Foto: Ahmed Yosri, Reuters Cristiano Ronaldo v Saúdské Arábii zatím nešetří superlativy.Foto : Ahmed Yosri, Reuters