ANALÝZA: Moyes versus Šilhavý. Proč národní tým nedokáže ze Součka vytěžit maximum

Nejčastějšími parťáky v srdci zálohy jsou v klubu pro Součka Edson Álvarez a James Ward-Prowse. A tahle trojice se může pyšnit záviděníhodnou kompatibilitou. Álvarez zastává roli klasické šestky, která se nejčastěji stahuje mezi stopery. Ward-Prowse může naopak, ač z hloubi pole, realizovat ofenzivní nápady díky své skvělé kopací technice. Souček pak působí v roli téměř basketbalového pivota. Aktivní je jak ve vlastním vápně, kde je využíván pro bránění centrů ze stran, tak v tom útočném, kde doplňuje hrotového útočníka. Vždyť k celé pětině jeho dotyků s míčem dojde v jednom z pokutových území (14 % v obranném plus 6 % v útočném), což by pro průměrného středopolaře platilo za minimálně podivný údaj.

To ale neznamená, že by se Souček v národním týmu nevěnoval tomu, v čem exceluje. Vždyť soubojů podstoupí více než u Kladivářů, a to jak vzdušných, tak těch na zemi. Zachytí navíc i podobné množství nahrávek. V reprezentaci je také úspěšnější ve vzdušných soubojích (85 % proti 59 %), to lze ale přičíst faktu, že West Ham jej častěji vyhledává i dlouhými nákopy od vlastního brankáře. A vyhrát takovou hlavičku je o poznání obtížnější, než tu, při níž jen odvracíte vysoký pas gólmana soupeře.