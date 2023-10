Daněk o rozpacích ve Spartě: Priske se mnou mluvil, ale radši jsem hledal hostování

První čtyři ligové zápasy, dva góly. Takhle jste si start na nové adrese představoval?

Nejdůležitější pro mě je, že pravidelně hraju. To byl hlavní důvod, proč jsem tu změnu udělal. V Pardubicích je zajímavý tým a kabina skoro jako v jednadvacítce. Jsme hodně mladí, ale je to dobrá cesta.

Jak jste prožíval začátek sezony? Ve Spartě jste chodil jen mezi náhradníky a někdy ani to ne.

Už na konci minulé sezony mi nebylo nejlíp. Chci hrát –⁠ a od toho se odvíjí moje pohoda. Když nehraju, mrzí mě to.

Vysvětloval vám kouč Priske, proč vás opomíjí?

Trochu jsme se o tom bavili, ale do detailu bych to teď nerozebíral. Snad jen takhle: nezbývá vám nic jiného, než to přijmout. Hledal jsem hostování, abych se z toho dostal.

Věřil jste, že ho najdete? Dohodlo se až na konci přestupového okna.

Když jsme se na tom shodli, věděl jsem, že to dopadne. Bylo ještě pár dalších možností, ale nakonec jsem se rozhodl pro Pardubice. Myslím, že správně. Nebyla to úplně jasná volba, ovšem postupně se ukázala jako nejlepší.

Co vás přesvědčilo? Trenér Radoslav Kováč, který rád sází na mladé?

Jasně, zčásti taky on. Ale i pohled do kabiny: některé kluky jsem znal už z Olomouce, kde jsem hrál před Spartou. Věděl jsem, že v Pardubicích dostanu prostor, což bylo zásadní. Rychle jsem se rozkoukal a zapadl do týmu, moc dlouho to netrvalo.

Je to vidět, o víkendu jste se proti Baníku blýsknul penaltou à la Panenka. Nabíráte sebevědomí?

Je to jen jedna penalta, která se povedla. Ale určitě se cítím líp, než když jsem do Pardubic přicházel. Snad to takhle bude pokračovat.

Pojďme k jednadvacítce: první sraz jste kvůli nemoci vynechal, ovšem teď jste zpátky. Jaký je nový tým ve srovnání s předchozím, s kterým jste byl v létě na EURO?

Je tu pár nových kluků i spousta starých známých ze Sparty a Pardubic. Potěšilo mě, že jsem se mohl vrátit do zajetého koloběhu. Navíc znám i trenéry a další lidi z realizáku. Cítím se tady příjemně.

Lvíčata za sebou mají druhý trénink v Českých Budějovicích, kde se připravují na dvě kvalifikační utkání! 🙌🥳 pic.twitter.com/lktWIBeEs9 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 10, 2023

I když v prologu kvalifikace přišla porážka 1:2 na Islandu?

Byl to první zápas na umělce, začátek pro nás nebyl jednoduchý. Ovšem nebyl to tak špatný výkon. Nechybělo málo a výsledek byl jiný, mohli jsme se teď o Islandu bavit úplně jinak. I proto se vyloženě pod tlakem necítíme.

Ani kvůli Walesu, který má po dvou zápasech už čtyři body?

Tohle nebude hrát roli. Připravíme se na něj bez ohledu na to, co už má v kvalifikaci za sebou. Nerozebírám ani jména na soupisce, snažím se soustředit spíš na sebe a na nás. Někdo to možná řeší, ale já nejsem úplně ten typ.

Půjde to proti Velšanům i bez klíčového stopera Martina Vitíka, jenž povýšil do reprezentačního áčka?

Musí to jít, i když je to pro nás ztráta. Martin má ve Spartě výbornou formu a bude nám chybět. Těšil jsem se, že na srazu jako vždycky pokecáme, tak snad příště. Jsou tu další kluci, kteří ho nahradí na hřišti i při povídání. Dobře jsme poklábosili už v pondělí cestou z Prahy na Hlubokou.

Co jste řešili? Že by to v Českých Budějovicích proti Walesu a Dánsku chtělo šest bodů?