RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Penalty na Bohemce bych nepískal. Interní války rozhodčích fotbalu nepomáhají

Utkání na Bohemce zase otevřelo téma VAR. Jsem pro jeho využívání, jen mi přijde, že se píská hodně úzkoprse. Je jasné, že se musí chránit hráči, ale někdy už to vypadá tak, že se z fotbalu stává bezkontaktní sport. Když jsem teď nedávno viděl záznam, jak se posuzovaly zákroky před deseti, patnácti lety, tak se nedávaly ani žluté karty za fauly, za které by teď snad padlo „doživotí."

Když se vrátím k penaltám, tak za mě měl rozhodčí Klíma buď odpískat obě, nebo žádnou. Sudí všechno po utkání vysvětlil, stál si za svým a jsem zvědavý, jak na to bude reagovat Komise rozhodčích. Pokud budu mluvit za sebe, tak pokutový kop ve prospěch Bohemky byl jasnější než ten na druhé straně. Tedy on na první pohled zákrok na Jurečku vypadal jako penalta, ale opakované záběry ukázaly, že tam určitě nebylo podražení ale když už tak strčení. Dvakrát se kvůli tomu nehrálo snad pět minut, situace u VARu se řeší každý týden.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Tomáš Klíma po komunikaci s VAR během utkání 14. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Je jasné, že teď budou slyšet hlasy, jak to všechno nefunguje a že se nic nemění. Já si ale pořád stojím za tím, že máme dobré rozhodčí, kteří mají kvalitu. Celý český fotbal prochází nějakou proměnou a asi použiju slova trenéra Priskeho-věřím, že jsme na správné cestě. Chtěl bych být také v tomhle směru pozitivní směrem k celému českému fotbalu.

Jen mi tam někdy chybí ohledně rozhodčích součinnost. Čtyři sudí na hřiště někdo deleguje a k systému VAR vybírá experty někdo jiný. Co když tam dostane nominaci někdo, kdo nemá rád kolegy na hřišti, tak mu to přece může svým doporučením pokazit. Platí to samozřejmě i obráceně. Bohužel mi přijde, že tam jsou tyhle interní války mezi novými a starými pořádky, které fotbalu vůbec nepomáhají.

Plzeň umí přepínat mezi Evropou a ligou, Zlín byl skoro neškodný, 3:0 je jednoznačná výhra Viktorky. Nechápu fanoušky, co se Plzni smějí, že dostává v Lize mistrů příděly. Vážně někdo čekal, že bude hrát s TOP evropskými týmy vyrovnané partie? Za mě sbírá tým trenéra Bílka cenné zkušenosti, které dokáže využít v české lize. Plzeň hraje to, na co má a důležitá je pro ni teď česká liga, jelikož v MOL Cupu už také nefiguruje. Konec je sice ještě daleko, ale dá se čekat, že si Viktorka zahraje v Evropě i v další sezoně a tyhle zkušeností ji posunou dál. V budoucnu se současné příděly mohou v dobrém Plzni vrátit. Můžeme být už teď rádi, že je český tým v Lize mistrů a užívejme si to.

Vršovické derby, diskuze z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

V lize mě překvapila výhra Pardubic v derby s Hradcem. Trenér Kováč je z kluků, které má v kádru, nadšený. Oni postupně rostou, někdy je tam ještě hodně živelnosti, ale tentokrát to na Votroky stačilo. Roli vůdce by měl vzít některý z hráčů, co v Pardubicích hostují z Plzně či Slavie. I když je tam stále produktivní Pavel Černý, ale osobnost Jana Jeřábka je znatelná. Sedí mi to třeba na Janoška, tak uvidíme, jak se s tím popasuje, myslím, že v tomto zápase ukázal, že na to má.

Důležitá vítězství si připsaly Teplice, Jablonec i Baník, výsledky téhle trojice byly zatím trochu za očekáváním. Další tři body má Brno, kde odvádí výbornou práci trenér Richard Dostálek. Hodně se daří dvojici Ševčík - Řezníček. Tohle duo rozhoduje, ale celkově se mi líbí, jak se Zbrojovka prezentuje. Spojení dravého mládí Ševčíka, Hlavicy nebo Součka a zkušenosti jako je právě Řezníček nebo Šural, Hrabina či Texl myslím skvěle funguje..

Určitě chci končit v dobrém. Za poslední tři kola skončil jen jednou zápas remízou, což je podle mě hodně pozitivní signál. Týmy chtějí vyhrávat a střílet góly, padla jich spousta a já jsem rád, že jich je tolik. Tak doufám, že ten trend bude pokračovat i ve zbytku podzimu. Tohle všechno ukazuje, že kvalita české ligy se posouvá směrem vzhůru.

Jak říká trenér Hoftych, kterého jsem ráno potkal. Ve fotbale potřebuješ čas, ale k tomu samozřejmě také body. (směje se) On má v Boleslavi hodně mladých hráčů a věří, že i Bolka výkony poroste, stejně jako výkony rozhodčích, které se věřím sladí a ustálí. Pojďme si užít další zápasy českých týmů v evropských pohárech a těšme se i na další kolo české ligy. Do Plzně míří Sparta, Slavia hostí Baník Ostrava, tyhle šlágry přece stojí za to vidět.