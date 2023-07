Bílý šejk i průkopník. Máčala prošlápl Čechům cestu v arabském světě a dostal se mezi rekordmany

„Nebál se do toho říznout. Legendy, které prošly mistrovstvím světa 1990, nechal stranou a dal příležitost naší generaci devadesátek. Hráči nabrali zkušenosti ve dvou neúspěšných kvalifikacích a nakonec to vyústilo ve stříbro na EURO 1996," popsal Suchopárek.

Ve čtyřiadevadesátém šel do kuvajtské Kazmy původně jen na rok. „Takhle jsem si to vážně myslel, protože plno skvělých trenérů v tomhle prostředí pohořelo," vzpomínal. Nakonec v arabské zlaté kleci, kde i ve fotbale místo racionality často vládnou emoce, vydržel přes 20 let. „Řeknou vám: Tady máš tým, peníze a dokaž něco. Když budeš úspěšný, zůstaneš. Když ne, končíš," vykládal Máčala. „Měl jsem štěstí, že se mi povedlo splynout s tamním prostředím. Alkohol k životu nepotřebuju a zvyknete si i na to, že nemůžete vepřové maso."