Co do vybavení i kvality hřišť?

Celkově. Součástí Aspire je například i takzvaná reakční klec. Když ji pořizovali, měly klec jen tři kluby na světě. Jedná se o místnost zhruba patnáct na patnáct metrů. Hráč stojí uprostřed, z jednoho z rohů mu vylétne míč. Musí ho bleskově zpracovat a druhým dotekem kopnout do prostoru, který se na stěně rozsvítí.

Stalo se, že mě po několika letech požádali, abych pracoval současně u olympijského týmu a devatenáctky. Měl jsem kdysi možnost jít i do áčka. Jenže jsem si při squashi zle poranil koleno a musel na operaci. Místo mě šel kolega. Když jsem se zotavil, nabídli mi mužstvo pro olympiádu.

Hráči áčka i z olympiského výběru do jednoho působí v katarské lize. Jakou má úroveň?

Návštěvy jsou kolem dvou stovek. Pozor, někdy byl plný stadion. Na turnaji, kde hrál třeba Španěl Xavi. Někdy jsou ale na zápasech vlastně jenom pořadatelé. Neznamená to ale, že by Katařani neměli fotbal rádi. Naopak. Jsou jen zvyklí na pohodí. Na fotbal koukají spíš doma. Muži se sejdou v takzvaných majolees, což jsou budovy nebo klidně i menší haly vedle domu, kde mají přístup jenom muži. Tam společně koukají, jedí a hodnotí. Sledují všechno, tedy i katarskou ligu.

K trenérovi Milanu Máčalovi. Známe se přes dvacet let. Tykáme si, chodí ke mně na návštěvy, když je v Kataru. Seznámili jsem se v Kuvajtu, byť každý pracoval u jiného týmu. Milan měl kamarády, já byl součástí této komunity. Když jsme se v dalších letech setkávali na turnajích po světě, pořádali jsme slavnostní ceremoniál. Dali jsme si vínečko, pivečko.

Co to znamená?

Mashallah v arabštině znamená díky bohu. Když Milan někam přišel, lidi se k němu hrnuli a vykřikli: Mashallah. Slovo zní hodně podobně jako Máčala. Jak on si dělal legraci z nich, tak si zase Arabové dělali jemně srandu z něho. Milan měl ale ve vtípcích nad nimi navrch. Jeho poznávali lidé na ulicích po všech arabských zemích.

Žijete v Kataru 16 let. Jaký progres země za tuto dobu udělala?

Když jsem byl v Kataru poprvé, byla všude poušť. Třeba budova hotelu Sheraton stála osamocená, vedla k ní jediná cesta. Je neuvěřitelné, co dokázali. Vždycky jsem si myslel, že urbanizaci města lze změnit za jednu, dvě generace. Oni to zvládli za dvanáct let. Metro, mrakodrapy, obchodní centra, spousta dálnic. Nebo čtyřproudé silnice v Dauhá. Pamatuju, když v celém městě byly tři mosty a tři nadjezdy. Teď jsou jich stovky. Jedna z dálnic má šest pruhů, jedou po ní tři auta. Počítají s tím, že v budoucnu se využije.