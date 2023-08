Bohemians po letech v azylu. S Bayernem jsme se nemohli měřit a šichta to bude i teď, říká Panenka

Bohemians budou hrát o zázrak, do odvety proti Bodö/Glimt jdou s nepříjemným třígólovým mankem. „Škoda třetího gólu v Norsku. Kdyby to skončilo 0:2, odveta by byla ještě otevřená," vykládá Panenka. „Takhle to pro nás bude hodně složité."