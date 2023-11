Bayern v poháru s ostudou. Müller vyplísnil spoluhráče. Kdy jindy slavit, zářil kouč kata Bayernu

„Najdete mnoho důvodů, proč jsme vypadli. Pokud tým ze třetí ligy, jakým Saarbrücken je, vyřadí Bayern, tak jsme určitě udělali něco špatně. Domácí bojovali, hřiště nebylo perfektní, to k tomu ale patří. Zápas mohl jít do prodloužení, ale v poslední minutě jsme inkasovali, což je brutální rána,“ shrnul matador bavorského kolosu Thomas Müller.

„Měli jsme problémy vyrovnat se s agresivní hrou (soupeře). Několik hráčů mělo pomalý rytmus ve hře, a to bylo znát,“ zmínil Tuchel, který v utkání nevyužil obávaného střelce Harryho Kanea. Angličan zůstal celé utkání na lavičce. „Měli jsme už jen jedno střídání, chtěl jsem počkat na prodloužení. Musel jsem se všech případně zeptat, jestli by mohli pokračovat, protože pak bych už nemohl střídat,“ vysvětloval kouč Bayernu, proč Kanea šetřil.

Saarbrücken rozhodl v šesté minutě nastavení, po rychlém kontru se prosadil Marcel Gaus. „Není to víc než postup, který jsem zažil. Ale je to vrchol, takový zápas prožijete jeden ze sta,“ radoval se autor postupové trefy.

Co oslavy? „Pokud nebudeme slavit teď, tak už nikdy, to si musíme upřímně přiznat. Každý by měl za blázna, kdybych klukům řekl, ať si dají dvě piva a jdou domů. Ve čtvrtek je dobrovolný trénink, pak budeme sbírat síly na víkendový zápas,“ řekl trenér třetiligového mužstva Rüdiger Ziehl.

Navíc řada hráčů nešla poděkovat v Saarbrückenu fanouškům za podporu, což rozlítilo Müllera, který s nimi po ostudě živě debatoval. „Fanouškům často nejde úplně o výsledek, prohrát můžete. Není ale vůbec možné, aby jen tři nebo čtyři hráči respektovali fandy a přišli po zápase za nimi. Ti kluci za námi jedou uprostřed týdne ani nevím, kolik stovek kilometrů, aby nás venku podpořili. Že za nimi přijdeme, je to nejmenší, co můžeme udělat. Jde o to, abychom ukázali respekt. Bavili jsme se o tom v kabině. Příště to bude jiné,“ vychrlil ze sebe Müller.