ECHO BUNDESLIGY: Bayern dojel na bohorovnost a Union porazil Robina Hooda

„Nemůžu začít jinak než neuvěřitelným výsledkem Bayernu. Debakl 1:5 ve Frankfurtu šokoval nejen fanoušky mnichovského kolosu. V německé televizi jsem zaslechl vtipkování expertů, že když chcete v bundeslize uhrát skvělý výsledek, musíte předtím narazit v poháru se Saarbrückenem. Bayern po překvapivém vyřazení ve druhém kole smetl 4:0 Dortmund a teď podobně uspěl i Frankfurt, který se Saarbrückenem vypadl v osmifinále.

Trenér Bayernu Thomas Tuchel si dlouhodobě stěžoval na vysoké vytížení svých chlapců i na to, že na podzim museli po dvou reprezentačních pauzách hrát ligu hned v pátek. Nebylo to ideální, ovšem v obou případech to Bayern zvládl. Teď měl díky odložení zápasu s Unionem deset dnů volno a každý čekal, že Tuchelův tým bude výborně připravený. Realita byla tristní, zdůraznil bych především laxní bránění a nepochopitelné vynechávání soubojů.

Frankfurt byl daleko hladovější, povedlo se mu využít slabin Bayernu a po jednoduchých ziscích se dostával do přečíslení. Celý tým Eintrachtu fungoval perfektně, měl výborný den. Znali jste před víkendem francouzského záložníka Ebimbeho, který se podepsal pod dva góly? A výtečně zahráli i další.

Zato Bayern přijel do Frankfurtu s bohorovným pocitem, jako kdyby se nemohlo nic stát. Můžete si to myslet, jenže pak to většinou dopadá špatně. Mimochodem, když Bayern před pár lety trénoval Niko Kovač, taky od Frankfurtu schytal bůra. Kovač právě po tomhle zápase skončil –⁠ a teď jsem zvědavý na Tuchela. Bayern nevede bundesligu, nečekaně brzy vypadl z poháru a teď přišla ostuda ve Frankfurtu.

Hodně se povedl šlágr Stuttgart vs. Leverkusen. Potkaly se dva týmy v momentálně nejlepší formě, nikdo jiný v bundeslize nehraje zajímavější fotbal. Třetí Stuttgart byl v první půli daleko lepší i dravější a uprostřed hřiště byl výborně připravený na presink. Hráči Leverkusenu kvůli tomu nemohli jednoduše zpracovat míč a dalo jim práci, aby se Stuttgart nedostal do trháku.

Po pauze se to otočilo. Leverkusen brzy vyrovnal a měl lepší kontrolu nad míčem. Zasloužená remíza protáhla famózní sérii Bayeru, který neprohrál ani 22. zápas v sezoně. Pořád si říkám, jak dlouho tahle šňůra ještě může trvat. Do rozjetého týmu se skvěle povedlo zapadnout uzdravenému Patriku Schickovi: v poslední čtvrthodině si proti Stuttgartu vyhledával nebezpečné situace a měl i jedno zakončení hlavou. Dostává se do pohody a Leverkusen z jeho hry ještě může hodně těžit.

V sobotu se muselo ulevit Unionu Berlín, který vyhrál poprvé od konce srpna. O poraženém Mönchengladbachu se trefně mluví jako o Robinu Hoodovi bundesligy: s elitními týmy dokáže hrát vyrovnané partie, ovšem pak zakopne s outsiderem. Po postupu do čtvrtfinále poháru jel do Berlína s velkým sebevědomím, jenže tahle zastávka mu absolutně nevyšla.

Ukazuje se, že Unionu prospěla nedávná trenérská změna. Pod Nenadem Bjelicou, jenž vystřídal Urse Fischera, měl na dosah už vítězství v Braze v Lize mistrů. A po odložení duelu s Bayernem měl Union ještě víc času na přípravu. Výhru proti Mönchengladbachu si pohlídal a ukázal, že z namočených mančaftů má jednoznačně nejvyšší kvalitu. Tímhle zápasem mohl prolomit psychickou nepohodu a mohlo by se mu dařit i dál.

Už teď jsem zvědavý na zimní dění v Dortmundu, který ztrácí 11 bodů na vedoucí Leverkusen. Borussia je sice pátá, ale svojí hrou zdaleka nepřipomíná samu sebe z posledních dvou nebo tří sezon. Částečně to bylo vidět i v sobotním zápase se čtvrtým Lipskem, který si došel pro vítězství 3:2.

Ačkoliv Dortmund nemá rychlostně dobře vybavenou stoperskou dvojici, často hraje dost vysoko. Tohle se znovu ukázalo jako fatální problém: Lipsko po ztrátě na útočné polovině využilo situace a stoper Hummels byl ve skluzu pozdě. Jasná červená karta. Dortmund se sice i v deseti semknul a sahal po remíze, ovšem Lipsko to se štěstím dotáhlo do vyhraného konce.

Ještě bych se zastavil u Hoffenheimu, který se po čtyřech ztrátách radoval z výhry 3:1 nad Bochumí a upevnil si šesté místo. I díky Pavlu Kadeřábkovi, jenž si připsal druhou gólovou asistenci z posledních tří zápasů. Kadeř těží z důvěry trenéra Pellegrina Matarazza a podle mě by se ještě klidně dal využít i v reprezentaci. Je mu teprve jednatřicet, v klubu hraje pravidelně a odvádí solidní výkony.