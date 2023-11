ECHO BUNDESLIGY: Čvančara byl vidět, dobrý výkon. Varování pro Bayern

Bayern sice porazil Heidenheim 4:2, ale poté, co vedl 2:0, nováček ve druhé půli během pár minut vyrovnal. Je to varování pro Bayern co se týče defenzivní práce. Změny v obraně během zimy jsou podle mě nevyhnutelné, Třeba stoper Kim přišel jako muž, který sice není tolik do rozehrávky, ale je na něj spolehnutí. Teď v poslední době strašně chybuje. Stejně tak přijde posílení na postu defenzivního záložníka, po čemž trenér Thomas Tuchel volá už od léta. Musím zmínit Harryho Kanea, zase dal dva góly, po jedenácti kolech jich má sedmnáct, což je v této fázi rekord soutěže.