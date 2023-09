ECHO BUNDESLIGY: Vytrucované přestupy se mi nelíbí. Leverkusen jede, Dortmundu chybí Bellingham

„Začal bych přestupy, v pátek se zavíralo okno a bylo neuvěřitelné, co se dělo. Největším transferem je přesun Kola Muaniho z Frankfurtu do PSG. Dlouho se to tahalo, Kolo Muani odmítl nastoupil ve čtvrtek v Konferenční lize proti Sofii, aby dal najevo, že za každou cenu chce odejít. Frankfurt chtěl 100 milionů eur, PSg dávalo 70+10. Problém byl, že Němci neměli náhradu.

Už to vypadalo, že ze všeho sejde, jenže pár minut před uzávěrkou dalo PSG na stůl 95 milionů eur a Frankfurt Kola Muaniho pustil. Je to zvláštní, jak si přestup vytrucoval, stejně jako Benjamin Pavard z Bayernu do Interu Milán. Mně se to moc nelíbí. Chápu, že hráči chtěli do odejít, ale je to zvláštní. Na druhou stranu Bayern chtěl defenzivního záložníka Palhinhu z Fulhamu, ten dokonce už odletěl do Mnichova, měl připravené číslo a cenovku 65 milionů eur. Jenže Fulham nenašel náhradu a přestup padnul. Takže takový kolotoč, ve kterém se ještě Dortmundu podařilo získat německého reprezentačního útočníka Niclase Füllkruga.