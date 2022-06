Götze se vrací do německé ligy, Frankfurtu se upsal na tři roky

Někdejší velký talent Götze je odchovancem Dortmundu, odkud v roce 2013 přestoupil do Bayernu Mnichov za 37 milionů eur a stal se tehdy nejdražším německým fotbalistou. V roce 2016 se do Borussie vrátil a hrál v ní do roku 2020, kdy odešel poté, co ztratil místo v základní sestavě.