Hložek prožil skvělý týden. V Leverkusenu jsou s ním maximálně spokojení, říká agent

V první sezoně mimo českou ligu prožívá Hložek různá období, momentálně se mu vede velice dobře. Adaptoval se, roste. V posledních třech zápasech figuroval vždy v základní sestavě Bayeru, celkově v ní nastoupil dvaadvacetkrát a za Leverkusen si připsal napříč soutěžemi třicet sedm startů. Zapsal sedm gólů a šest asistencí. „Udělali jsme správný krok ve správném čase," ohlédl se Paska za Hložkovým letním přestupem ze Sparty do jednoho ze stabilních německých mužstev.

Hložek, dvacetiletý rodák z Ivančic, zvládá nároky kvalitního evropského klubu lépe a lépe. „Zrovna se do Leverkusenu chystám, jsme v pravidelném kontaktu. Oni věděli, do čeho jdou. Viděli, jaký má potenciál. Také se o něj starali. Jsou maximálně spokojení. Adam je disciplinovaný, skromný, plní vše, co řekne trenér nebo lidé v klubu. V týmu je adaptovaný," vykreslil situaci Paska.