Jméno Kamara dráždí. Rasisté na scéně a hned dvakrát

Rasistické projevy se však opakovaly i v odvetě. „Došlo ke stejným urážkám a opičím zvukům jako minulý týden. Jeden ze zdravotníků to slyšel a potvrdil," řekl po zápase trenér BVB do 19 let Mike Tullberg. „Upozornil jsem na to asistenta rozhodčího, ale ten řekl, že nic neslyšel, a je to jeho slovo proti mému," pokračoval kouč.