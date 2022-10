Proč se Leverkusen trápí a Hložek jen paběrkuje? Jen žádnou paniku, všechno zvládne, věří expert

Překvapením pro celé Německo je střelecké trápení bombarďáka Patrika Schicka. Ten v minulé sezoně patřil k nejlepším střelcům bundesligy. Jeho dva největší konkurenti Lewandowski a Haaland v létě odešli do La Ligy a Premier League. V nových týmech září, ale Schick v této sezoně gólově chřadne. A co teprve jeho krajan Adam Hložek. „Je to takový první hrbolek v kariéře Adama, zatím šlo všechno ideálně a možná rychleji, než se čekalo," myslí si moderátor O2 TV Radek Šilhan.

Zdůrazňuje, že přechod z české ligy do bundesligy je velkým skokem. „Vše vynikne o to více, když se Bayeru nedaří a tlak se zvyšuje. Ale věřím, že manažer Hložka všechno bere dobře. A jak znám Adama, je inteligentní, baví se o tom, co má zlepšit. On to zvládne," míní Saňák.