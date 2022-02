Schick bude podle Völlera mimo hru nejméně tři týdny

"Mám takové tušení, že to u Patrika bude minimálně třítýdenní pauza, jestli je to malá trhlina," řekl Völler serveru Kicker.

Zranění by mohlo ohrozit Schickovu účast v play off o postup na mistrovství světa. České fotbalisty čeká 24. března semifinálový souboj ve Švédsku, v případě vítězství by hráli s lepším z duelu Rusko - Polsko.