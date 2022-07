Schick hrál na jaře s bolestmi, na odchod z Leverkusenu nepomyslel. Láká ho střelecká koruna v bundeslize?

Po minulé sezoně podstoupil v půlce května operaci třísla, kvůli tomu vynechal i červnový reprezentační sraz a zápasy českého týmu proti Španělsku a spol. v Lize národů. Teď už se intenzivně chystá na další sezonu. „Pět měsíců jsem hrál s bolestmi. Bylo to dost nepříjemné, ale vydržel jsem to. Teď doufám, že se zase rychle dostanu do své nejlepší formy," podotkl Schick.

Jelikož jsou dva největší konkurenti v boji o střeleckou korunu pryč, mohla by se českému kanonýrovi naskytnout dobrá možnost, jak ceněnou individuální trofej získat. „Zůstane to těžké i bez těch dvou. A není to můj hlavní cíl, ani v minulé sezoně to tak nebylo. Já se jednoduše koncentruji na svou práci. Pokud bych střílel více gólů, byl bych samozřejmě šťastný. Ale pro mě je nejdůležitější tým, ten stojí nad vším," pravil jasně vytáhlý útočník, jaké má priority.