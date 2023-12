Začalo to přelézáním plotů. Teď si v Berlíně vyprodaný stadion zpívá vánoční koledy

A ten byl pro Union obzvláště vydařený. Tým, jenž se teprve před čtyřmi roky dokázal vrátit do nejvyšší německé soutěže, se poprvé v historii klubu kvalifikoval do skupinové fáze Ligy mistrů. V ní sice Alex Král a spol. skončili na posledním místě, přesto mohli svést souboje se slavným Realem Madrid či italskou Neapolí. Na konci roku si tak fanoušci mohli společně užít tradici, která na německém stadionu An der Alten Försterei už panuje několik let.