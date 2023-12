ECHO BUNDESLIGY: Snová rozlučka s podzimem, Schicka může mrzet jediná věc

Pokud Leverkusenu vydrží drajv i na jaře, Bayern to bude mít s obhajobou titulu složité. Ale pozor, pořád je to Bayern. Těží z aury úspěšného velkoklubu a ví, že když je nejhůř, dokáže to uhrát až v posledním kole sezony. Jako letos. Jasně, po nedávném výprasku 1:5 ve Frankfurtu mohl být Bayern dole, ale skvěle na to dokázat zareagovat vítězstvím v aréně Manchesteru United. A ve středu přišpendlil Wolfsburg na jeho polovině.