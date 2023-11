Znovuzrozený střelec Čvančara: Chci dokázat, že na hřiště patřím!

Téměř dva měsíce střelecky mlčel, trápil se i herně. Nebyl to on. Vypadl ze sestavy Mönchengladbachu, dokonce se nevešel reprezentačnímu kouči Šilhavému do nominace pro kvalifikační duely v Polsku a s Moldavskem. V pátek však dal fotbalový útočník Tomáš Čvančara o sobě znovu vědět - Borussii gólem nasměroval k vysoké výhře nad Wolfsburgem (4:0) v německé lize.

Foto: Profimedia.cz Útočník Mönchengladbachu Tomáš Čvančara slaví gól proti Wolfsburgu.

Článek „Nepovedlo se mi několik posledních zápasů. Teď jsem dostal šanci od začátku, jsem rád za výkon týmu i svůj. Gól je pro mě osobně velmi důležitý. Doufám, že na tento výkon budu moci v příštích týdnech navázat a dokázat, že na hřiště patřím," cituje Čvančaru klubový web. Třiadvacetiletý útočník ukončil střelecký půst v 16. minutě utkání. Na malém vápně se dostal k míči po centru Francka Honorata a střelou bez přípravy otevřel skóre. Bylo to jeho čtvrtá branka v bundeslize. „Franck mi dal perfektní přihrávku, bylo pro mě snadné šanci proměnit. Vítězství je pro nás extrémně důležité, do reprezentační přestávky jdeme po čtyřech zápasech bez porážky," těší Čvančaru. Angažmá v Mönchengladbachu zahájil ve velkém stylu. Trefil se dvakrát v Německém poháru proti Bersenbrücku, následně i s Augsburgem v bundesligové premiéře. Další gól přidal v Darmstadtu. Poté se odmlčel. V pátek naznačil, že s ním kouč Seoane může nadále počítat, stejně tak česká reprezentace.